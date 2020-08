Calciomercato Juventus, Icardi pronto a rompere con il Psg

Mauro Icardi dopo la panchina nella finale di Champions valuta l’addio al Psg: per l’argentino si torna a parlare di Serie A e di Juventus

Novanta minuti in panchina nella partita più importante. Mauro Icardi non ha digerito la scelta di Tuchel nella finale di Champions League. Escluso dai titolari contro il Bayern Monaco, non ha avuto spazio neanche quando la squadra doveva recuperare: il tecnico tedesco ha preferito anche Choupo-Moting nei minuti finali. Così, riferisce ‘todofichajes.com’, l’ex Inter sta pensando di lasciare Parigi per fare ritorno in Italia. Una decisione verrà presa soltanto quando sarà più chiaro il destino di Tuchel (potrebbe lasciare il club) e gli eventuali nuovi acquisti della società.

In caso di addio, per Mauro Icardi potrebbe riaprirsi la Serie A. Sulle sue tracce potrebbe rituffarsi la Juventus, alla ricerca comunque di un attaccante visto il certo addio di Higuain e la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Inoltre, il portale spagnolo fa i nomi anche di Roma e Napoli. I giallorossi potrebbero puntare su un grande numero 9 se Dzeko dovesse andare via, mentre per gli azzurri difficilmente arriverà un altro colpo importante in avanti dopo l’acquisto di Osimhen. La moglie-agente Wanda Nara nei prossimi giorni potrebbe contattare i club per avviare la trattativa.