Calciomercato Juventus, spunta la carta a sorpresa per Dzeko

Calciomercato Juventus, un arrivo a sorpresa alla Roma potrebbe sbloccare l’arrivo di Edin Dzeko in bianconero

Come già ricordato da Calciomercato.it, la Juventus continua a corteggiare Edin Dzeko con la Roma che apre alla cessione. I giallorossi cercano un sostituto all’altezza prima di dare il via libera alla partenza del bosniaco. Una opzione intrigante arriva dalle colonne odierne di ‘Tuttosport’, che riferisce come l’affare Dzeko-Juve potrebbe concretizzarsi grazie all’assist di un ex bianconero. Mario Mandzukic, infatti, sarebbe stato offerto al club capitolino. Il croato libererebbe l’ex compagno dei tempi del Wolfsburg e sarebbe disposto ad accettare un contratto biennale da circa 4 milioni di euro più bonus. Una operazione, però, che non converrebbe alla Roma, che per sostituire degnamente il suo attuale bomber dovrebbe andare alla ricerca di un profilo differente. Intanto, Juventus e Roma continuano a trattare. I giallorossi valutano Dzeko circa 15 milioni di euro, i bianconeri vorrebbero laddove possibile spuntare un prezzo inferiore.

