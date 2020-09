Colpo di scena al Barcellona: chiarimento tra Koeman e Suarez. Il ‘Pistolero’ potrebbe restare in blaugrana nonostante l’interesse della Juventus

Potrebbe esserci un inatteso dietrofront nel futuro di Luis Suarez. Ci sarebbero delle possibilità che l’attaccante uruguaiano, a sorpresa, possa restare con la maglia del Barcellona la prossima stagione. Suarez e Koeman si sarebbero chiariti nelle ultime ore, dopo la telefonata delle scorse settimana nel quale il nuovo allenatore comunicava la sua decisione di non contare sul giocatore.

Juventus, Suarez si allontana: le ultime

Il Barcellona avrebbe grosse difficoltà a reperire sul mercato un nuovo centravanti e, con Lautaro Martinez ormai lontano, il club spagnolo avrebbe aperto alla possibilità di una riconferma di Suartez come rivelato dal giornalista Cristobal Soria a ‘El Chiringuito Tv’. L’argentino dell’Inter era il primo obiettivo per l’attacco, ma il Barça non avrebbe la disponibilità economica per accontentare le richieste dei nerazzurri. Un colpo di scena che vede coinvolta anche la Juventus, che guarda con attenzione agli scenari su Suarez se dovesse sfumare Dzeko in attacco. Negli ultimi giorni si è parlato di un’eventuale risoluzione del 33enne centravanti con il Barça, con un accordo comunque complicato da trovare tra le parti.

