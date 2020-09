Calciomercato Juventus, continua il testa a testa Dzeko-Suarez

Calciomercato Juventus, è ormai corsa a due tra Dzeko e Suarez per il posto da centravanti bianconero: gli aggiornamenti

La Juventus è concentrata sull’arrivo del centravanti che dovrà prendere il posto di Higuain, destinato all’addio. Pirlo ha chiamato Dzeko, Suarez e Milik, come anticipato dalla nostra redazione, ma la corsa sembra essere ormai tra il numero 9 della Roma e quello del Barcellona. La Juventus ha in mano l’accordo per Dzeko, per concludere l’arrivo del bomber bosniaco però serve che Napoli e Roma trovino l’intesa per Milik. Il bomber polacco spera ancora nell’ipotesi bianconera, ma le sue quotazioni sono in ribasso. Suarez deve invece liberarsi dal Barcellona e prova ad accelerare, di ora in ora si attende la mossa che possa agevolare una delle due trattative. Una corsa contro il tempo, alla Continassa vogliono regalare presto a Pirlo un bomber di razza.

