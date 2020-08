Calciomercato Juventus, assalto a Bentancur: la decisione bianconera

Tutti vogliono Rodrigo Bentancur. La decisione della Juventus sul centrocampista è alquanto chiara. Le ultime sul futuro dell’uruguaiano

Rodrigo Bentancur è certamente una delle note liete a centrocampo della Juventus. La crescita del calciatore uruguaiano è sotto gli occhi di tutti: per i bianconeri è un punto fermo che va blindato. Attualmente l’ex Boca Juniors percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Serve un ritocco verso l’alto per allontanare le sirene delle big del calcio europeo nonostante il rinnovo firmato appena un anno fa. Per il ‘Corriere di Torino’ sarebbero già iniziati i colloqui per il prolungamento.

Andrea Pirlo vuole puntare su Bentancur ma bisogna fare attenzione: squadra come Barcellona, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco sarebbero pronte a ricoprirlo d’oro, con un contratto di cinque anni più di tre volte superiore, di 8-9 milioni a stagione per un totale di 40-45 milioni, cui andrebbero aggiunti gli almeno 80 milioni per il cartellino. Un’operazione da 125 milioni di euro complessivi, che la Juve non ha intenzione di fare.

