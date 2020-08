Calciomercato Juventus, colpo Aouar: scelta presa!

Houssem Aouar avrebbe preso una decisione in merito al suo futuro. Il centrocampista, obiettivo Juventus, vuole giocare in Inghilterra

Houssem Aouar è un obiettivo di calciomercato della Juventus. Il giovane centrocampista, che ha stregato le grandi del calcio, con le sue prestazioni in maglia Lione, secondo le ultime voci, sembrava davvero poter essere ad un passo dal bianconero. Ma le ultime notizie non sono confortanti: per Paratici e Agnelli non sarà però per nulla facile riuscire a portare il talento francese a Torino.

Aouar è certamente il profilo perfetto per il centrocampo di Andrea Pirlo ma la volontà del calciatore sarebbe un’altra. Secondo il giornalista, Abdellah Boulma, il classe 1998 sarebbe più propenso a giocare in Premier League e il Manchester City sarebbe in una posizione di vantaggio sull’Arsenal. Va scarta dunque anche l’ipotesi Psg, che si era interessata al giocatore. Per il suo talento Aulas chiede almeno 50 milioni di euro.

