Il Barcellona non vuole cedere gratis Suarez, nei radar Juventus e Atletico Madrid. L’uruguaiano avrebbe una valutazione di 35 milioni di euro come riporta ‘Don Balon’

Caccia al centravanti da consegnare ad Andrea Pirlo in casa Juventus. Dzeko rimane in pole nella lista della dirigenza bianconera, con Suarez in seconda battuta nel caso in cui dovesse sfumare l’assalto al bosniaco della Roma. L’attaccante uruguaiano vuole liberarsi gratis e incassare una ricca buonuscita dal Barcellona, anche se l’accordo con il sodalizio blaugrana resta complicato.

Juventus, colpo Suarez e sfida all’Atletico: valutazione da 35 milioni

Il Barça oltre alla grana Messi deve quindi gestire anche l’addio di Suarez, con il presidente Bartomeu che non intende svincolare a parametro zero il classe ’87, in scadenza nel 2021 con gli ex campioni di Spagna. Oltre alla Juventus pure l’Atletico Madrid segue con interesse la situazione, con Simeone che avrebbe contattato telefonicamente Suarez per convincerlo a sbarcare al ‘Wanda Metropolitano’ come riporta il portale ‘Don Balon’. Il Barcellona avrebbe fissato a 35 milioni di euro il prezzo del cartellino del nazionale della ‘Celeste’, che in Catalogna percepisce attualmente un ingaggio da circa 15 milioni a stagione.

