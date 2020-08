Luis Suarez rappresenta uno degli obiettivi della Juventus, ma i bianconeri devono fare i conti con una concorrente molto agguerrita

L’idea della Juventus di prendere Luis Suarez, scaricato dal Barcellona, deve fare i conti con un altro ostacolo. Oltre ai tempi lunghi, che mal si conciliano con la voglia dei bianconeri di garantire subito un attaccante a Pirlo, c’è l’agguerrita concorrenza dell’Atletico Madrid. Secondo quanto scrive ‘todofichajes.com’, Diego Simeone avrebbe messo in cima alle sue priorità per l’attacco proprio il ‘Pistolero’. Sogna la coppia Suarez-Joao Felix il Cholo per dare l’assalto alla Liga e rompere il duopolio Barcellona–RealMadrid.

L’idea dell’Atletico Madrid è prelevare l’uruguaiano a parametro zero e i tempi lunghi, necessari al calciatore per negoziare l’addio dal Barcellona, sono un vantaggio per i Colchoneros che potranno sfruttare l’attesa per ‘liberarsi’ di Diego Costa e degli altri esuberi. Insomma se la Juventus ha fretta, e questo complica l’operazione Suarez, l’Atletico Madrid può aspettare e questo facilita i piani di Simeone: è il Pistolero l’attaccante prescelto dal Cholo.