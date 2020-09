Non solo Suarez: la Juventus resterebbe alla finestra anche per Messi stando al giornalista Guelpa. Contatti quotidiani con il padre e l’entourage dell’argentino

La Juventus si fa avanti per Suarez, ma intanto continua a monitorare la situazione relativa a Leo Messi. Stamane è sbarcato a Barcellona il papà-agente della ‘Pulce’ Jorge, che incontrerà nelle prossime ore il presidente Bartomeu e la dirigenza blaugrana per un vertice che si preannuncia decisivo per il futuro del sei volte Pallone d’Oro.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Guelpa: “Futuro Ronaldo in bilico”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO Cubero: “Messi-CR7, la Juve ci sta provando!”

Juventus, Guelpa svela: “Contatti quotidiani per Messi”

Su Messi c’è soprattutto l’interesse del Manchester City di Guardiola, mentre per l’Inter è destinato a restare un sogno dopo le parole di chiusura pronunciate ieri dal Ds Ausilio. Chi conserva qualche speranza sarebbe invece la Juve, come rivelato da Luigi Guelpa su Twitter. “La Juve mantiene contatti quotidiani con l’entourage di Messi. Non succede, ma se succede…”, ha postato il giornalista. Lo stesso Guelpa ha poi aggiunto: “Può accadere di tutto, compreso che rimanga al Barça. Ogni giorno la Juventus parla con il padre e con altri collaboratori di Messi. Solo cortesia?”. Intanto l’argentino prosegue la propria battaglia con il Barcellona: niente allenamenti alla corte di Koeman e la volontà di svincolarsi gratis dal contratto con il sodalizio catalano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna | “Chiamata per Cavani”