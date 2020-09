Calciomercato, momento verità per Messi: il papà a Barcellona

Momento verità per Lionel Messi: il papà Jorge è in volo verso Barcellona dove domani potrebbe incontrare il presidente Bartomeu

Si avvicina il momento verità per Lionel Messi. Dopo il burofax con il quale ha comunicato al Barcellona la volontà di andare via, l’argentino è diventato l’oggetto del desiderio (più o meno raggiungibile) di diversi club. Per capire chi davvero potrà mettere le mani sulla Pulce è però necessario definire l’affare con il Barça: inizierà davvero una battaglia legale per poter andare via a parametro zero o le parti raggiungeranno un compromesso.

Da questo dipenderà il futuro di Messi e qualcosa in più si saprà nei prossimi giorni quando il papà agente Jorge incontrerà il presidente Bartomeu. Come riferisce ‘Tyc Sports’, Jorge Messi è in volo da Rosario verso Barcellona: domani potrebbe essere la giornata verità con il faccia a faccia tra le parti al termine del quale si capirà come (e se) si consumerà l’addio.