Continua a tenere banco la caccia della Juventus al nuovo centravanti. Luis Suarez del Barcellona è una delle piste battute

Andrea Pirlo, dopo aver dato il benservito a Gonzalo Higuain, aspetta il nuovo centravanti entro pochi giorni. Il neo allenatore della Juventus ha necessità di avere a disposizione il numero 9 per lavorare in vista della prossima stagione. Il nome più caldo resta sempre quello di Edin Dzeko, come rivelato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, ma la trattativa per il bosniaco si intreccia a quello che dovrebbe portare Arek Milik alla Roma dal Napoli. Le parti sono al lavoro, ma nel frattempo le voci su un forte interesse dei bianconeri per Luis Suarez, in uscita dal Barcellona, si sono fatte sempre più insistenti. Nell’attesa di risolvere il giallo relativo al passaporto comunitario del bomber uruguaiano, circolano diverse indiscrezioni che parlano, addirittura, di un principio d’accordo tra i suoi agenti e la Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, ESCLUSIVO Gutierrez: “Preaccordo con Suarez, ma c’è un ostacolo”

Ne è sicuro anche Filippo Bonsignore, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha parlato anche delle cifre di questo accordo. “La Juventus ha svoltato su Suarez, si è aperta la possibilità di arrivare al colpo dell’estate, trovando un accordo con lui: 10 milioni all’anno per tre stagioni, ma non è ancora tutto fatto. L’uruguaiano deve trovare un’intesa con il club catalano per andare via. Suarez dovrà trattare per liberarsi gratis, così la Juventus non avrebbe alcun costo di cartellino e potrebbe essere un colpo clamoroso. La Juve punterà su Cristiano Ronaldo, Dybala e Suarez per il prossimo anno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Aguilar: “Suarez bianconero all’85%”