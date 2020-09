Calciomercato Juventus, colpo Suarez | Giallo passaporto

L’attaccante uruguaiano non avrebbe ancora il passaporto comunitario: tutti i dettagli

Sono ore decisive in casa Juventus sul fronte attaccante. Come raccontato da Calciomercato.it, Dzeko resta la prima scelta, ma nelle ultime ore è avanzato con forza il nome di Luis Suarez. Come rivelato in esclusiva nella nostra diretta dal giornalista uruguaiano Eduardo Gutierrez, il centravanti del Barcellona ha già un pre-accordo con la Juve. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, i tempi per il colpo Suarez si preannunciano ancora lunghi: il 33enne deve ancora trattare la buonuscita per liberarsi dal Barcellona, che è contemporaneamente concentrato sul caso Messi. Inoltre, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Suarez non ha ancora il passaporto comunitario. Il ‘Pistolero’, infatti, risulta extra-comunitario e il club bianconero, con le firme di Arthur e McKennie, ha già esaurito gli slot per tesserarlo. Per giocare in Italia, dunque, servirà un ulteriore passo burocratico: un esame al Consolato italiano di Barcellona – e il Covid non agevola nel fissare un appuntamento rapido – o la più semplice richiesta di cittadinanza spagnola. Si attendono ulteriori sviluppi.

