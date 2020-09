VIDEO CM.IT | Calciomercato Juventus, Dybala blindato: tutti i retroscena

Intervenuta in diretta a Calciomercato.it, Katia Nicotra ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala in casa Juventus

Tanti i temi caldi in casa Juventus, a partire dal nuovo attaccante richiesto da Andrea Pirlo. Come raccontato da Calciomercato.it, Dzeko resta la prima scelta ma Suarez continua ad infiammare il mercato dei bianconeri. Ma non solo. Si continua a parlare anche del futuro di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Intervenuta nella nostra diretta, Katia Nicotra, vicina all’ambiente bianconero, ha fatto il punto sull’argentino tra permanenza e rinnovo. Ecco tutti i retroscena e la volontà della Juve. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Pirlo ha fretta: cifre e difficoltà del colpo Luis Suarez | Ultime CM.IT

Calciomercato, ESCLUSIVO: Milan e Roma valutano Alyson