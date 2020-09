Calciomercato, ESCLUSIVO: Milan e Roma valutano Alyson

Alyson è un classe ’96 brasiliano prendibile già adesso a costo zero: su di lui Milan e Roma



Idea a costo zero per Milan e Roma. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, rossoneri e giallorossi valutano il profilo di Alyson, laterale sinistro in scadenza a dicembre 2020 con l’Oeste, ma di fatto prendibile a costo zero già adesso. Più giocoliere, ma meno finalizzatore di Theo Hernandez, nel Milan il classe ’96 brasiliano potrebbe essere un’alternativa proprio dell’ex Real Madrid. Idem nella Roma, un rimpiazzo del titolare della corsia mancina. L’ostacolo potrebbe essere il suo status da extracomunitario.