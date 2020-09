L’Inter è in pole position per il centrale del Verona, Marash Kumbulla. I nerazzurri pronti a battere la concorrenza della Lazio

Sembrava esser stato messo da parte e, invece, riecco prendere quota il nome di Marash Kumbulla. Il centrale classe 2000 del Verona è nuovamente un nome caldissimo per la difesa dell’Inter. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, i nerazzurri sono in pole per il cartellino del giovane albanese, superando di netto la concorrenza di Lazio, Roma e Napoli. In difesa, l’Inter attende l’uscita di un pezzo da novanta, come Godin o Skriniar (sul quale resta forte l’interesse del PSG), per poi stringere l’operazione Kumbulla. Il calciatore è finalmente pronto a compiere il salto in un top club, mettendo da parte tutte le perplessità mostrate a gennaio, quando il Napoli fu ad un passo dall’acquistarlo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Attenzione, però, alla valutazione che il Verona fa del suo cartellino: Kumbulla viene valutato almeno 35 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe lavorare sul costo totale dell’operazione, inserendo qualche contropartita tecnica e facendo leva sugli ottimi rapporti vigenti con gli scaligeri. E soprattutto, sulla consapevolezza dello stesso Verona di non poter trattenere a lungo un talento in ascesa come Kumbulla. Timido resta l’interesse della Bundesliga e di alcuni club della Premier League. La prossima settimana può essere decisiva per il futuro del giovane centrale albanese: l’Inter è pronta fare sul serio.

