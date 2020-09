Tanti dubbi sul futuro di Marcelo Brozovic che oggi ha però confermato la permanenza in nerazzurro con un bel messaggio sui social

Accostato spesso e volentieri a diversi club esteri, Marcelo Brozovic ha rotto oggi il silenzio indirizzando il suo futuro verso una permanenza all’Inter. Il croato ha infatti annunciato su Instagram: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

