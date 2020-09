Dopo una lunga trattativa, Rui Costa ha raggiunto l’accordo con l’Almeria per Darwin Nunez, richiesto da Jorge Jesus

Dopo rilanci, sorpassi e controsorpassi, la telenovela Darwin Nunez sta giungendo ai titoli di coda. Nei giorni scorsi, il Benfica ha effettuato un rilancio decisivo e il viaggio di Rui Costa in Spagna è servito per trovare l’accordo definitivo con l’Almeria. L’intesa è stata raggiunta a 24 milioni di euro e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il pagamento verrà effettuato in cinque rate. Le prime quattro (con scadenza al 31 agosto del 2021, 2022, 2023 e 2024) saranno da 5 milioni di euro, mentre l’ultima (con scadenza 31 agosto 2025) sarà da 4 milioni di euro. Per l’attaccante uruguaiano, individuato da Jorge Jesus come principale alternativa a Cavani, quinquennale da circa 2 milioni a stagione.

“L’Almeria sarà sempre nel mio cuore – ha detto il calciatore a ‘La Voz de Almeria’ – voglio ringraziare tutti perché sono stato accolto bene sin dal primo giorno. Sono grato a tutti. Ho firmato per cinque anni con il Benfica, è un buon upgrade nella mia carriera”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Darwin Nunez vicino al Benfica: i dettagli