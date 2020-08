Benfica, rilancio Nunez: agente atteso a Lisbona | Le ultime di CM.IT

Le ultime su Darwin Nunez, attaccante uruguaiano inseguito da Napoli e Verona: passi in avanti del Benfica con una nuova offerta

Il ritorno di fiamma del Napoli (in sinergia con il Verona) per Darwin Nunez non ha sin qui portato alla formulazione di un’offerta ufficiale all’Almeria, che parte da una valutazione di 30 milioni di euro per l’attaccante. Chi ha invece mosso nuovi passi concreti per il giocatore è stato il Benfica. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato della virata decisa sul 21enne dopo lo stop alla trattativa Cavani, ma la prima offerta delle Aquile non è andata a buon fine. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nella notte il club lusitano ha formulato una nuova proposta che supera quelle fatte in precedenza da Brighton, Southampton e Wolfsburg.

Oltre al cash vicino ai 25 milioni di euro, è previsto il prestito di uno o due calciatori alla società andalusa e una percentuale su una futura rivendita. Uno degli agenti del giocatore è già in volo verso Lisbona per tentare di chiudere un’operazione fortemente caldeggiata da Jorge Jesus, spazientito per il mancato arrivo di una punta centrale nonostante la richiesta di due innesti in quel ruolo. L’altro nome caldo è quello di Mariano Diaz. Come detto nelle ultime ore, il Benfica resta dunque in pole per Nunez, anche se le altre squadre non hanno ancora alzato bandiera bianca.