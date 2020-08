Calciomercato, ESCLUSIVO: cessione Koulibaly | Ultimatum al Napoli

Ultimatum del Manchester City al Napoli per Kalidou Koulibaly: le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it

Si complica la trattativa tra Kalidou Koulibaly ed il Manchester City. Come è noto, sia con il club inglese che con il Napoli sta lavorando, come unico intermediario, lo stesso agente del calciatore, Fali Ramadani. I due club, dopo la vicenda Jorginho, con il passaggio al Chelsea e non ai Citizens nel 2018 con un colpo di scena che fece naufragare una lunga trattativa, continuano ad avere rapporti poco felici. Questo il motivo per il quale è stato affidato tutto a Ramadani: costanti sono i colloqui che il potente agente ha con il suo assistito, ma anche con il patron Aurelio De Laurentiis e Txiki Begiristain, ds degli inglesi.

Calciomercato Napoli, dead-line del City per Koulibaly

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli non ha ricevuto vere e proprie offerte ufficiali ma una richiesta attraverso il procuratore: accettare 60 milioni circa più 10 di bonus per chiudere la trattativa. Il City ha dato tempo al Napoli fino al 15 settembre, Koulibaly ed il suo entourage vorrebbero chiudere la trattativa qualche giorno prima, tra il 5 ed il 10. La prossima settimana sarà decisiva per capire se si apriranno gli sviluppi decisivi per consentire al senegalese di abbracciare il progetto City o se il centrale resterà a Napoli, anche in forza di un contratto che scade nel giugno 2023.