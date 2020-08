Calciomercato, Messi-City | ESCLUSIVO Brennan: “Solo ad una condizione”

Le parole di Stuart Brennan in esclusiva a Calciomercato.it su Lionel Messi e il Manchester City, ma anche su Koulibaly e Lautaro Martinez

La rivoluzione Messi. La decisione di inviare la richiesta di lasciare il Barcellona ha cambiato il mercato. Inevitabilmente non si parla che di lui, la ‘Pulce’, il calciatore – insieme a Ronaldo – che sta segnando un’epoca. Sembrava essere legato soltanto alla maglia blaugrana ed invece, tranne nuovi cambi di programma, dirà addio alla squadra che lo ha cresciuto.

Per andare dove? Interrogativo difficile, ma in pole c’è il Manchester City. Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Stuart Brennan, giornalista del Manchester Evening News, molto vicino alle vicende dei Citizens. Su Messi il suo parere è chiaro: “Al momento il City non si è ancora mosso per lui. Se ci sarà la possibilità di prenderlo a zero o comunque con un prezzo di compromesso, ci proveranno senza dubbio. Dipende dai termini del suo contratto”.

Un affare non proprio in linea con i parametri del Fair Play Finanziario, anche considerato i problemi che la società inglese ha avuto di recente. Per il cronista inglese questo non rappresenterebbe un ostacolo: “Non pagherebbero tanto per lui: il City ha un budget limitato, le voci su spese da 300 milioni di sterline in questo mercato non sono vere. Certo l’ingaggio sarebbe elevato, ma la società lo confronterà con gli eventuali ricavi garantiti dal suo acquisto, come la vendita di magliette, il merchandising”.

Un acquisto storico che non coinvolgerebbe però Gabriel Jesus, come pure si è scritto: “Dubito che il City inserirebbe il brasiliano nell’affare: lo valutano molto e lo considerano un grande giocatore. Invece Garcia ha detto che vuole andare via e il Barcellona interessato: potrebbe essere inserito in un’eventuale trattativa, se trattativa ci sarà”.

Calciomercato, esclusivo Brennan: “Manchester City-Koulibaly, si farà”

Ma il mercato non è solo Lionel Messi. Il Manchester City ha messo gli occhi anche su alcuni talenti della Serie A come Koulibaly e Lautaro Martinez: “L’operazione Koulibaly sicuramente si farà. La squadra ha un disperato bisogno di un centro esperto, ma non andrà oltre la valutazione già fatta. Martinez, invece, non è un obiettivo: Messi a parte, il Manchester City non comprerà attaccanti”.

