VIDEO CM.IT | Calciomercato, ‘bomba’ Messi: l’Inter sogna

Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, il nostro Mirko Calemme ha fatto il punto sul futuro di Messi dopo la clamorosa decisione di lasciare Barcellona

L’imponderabile sta prendendo forma. Messi ha deciso di lasciare Barcellona e tentare una nuova avventura dopo un’intera vita calcistica trascorsa in Catalogna. Intervenuto nella diretta di Calciomercato.it, il nostro Mirko Calemme ha fatto il punto della situazione in casa blaugrana. Il sei volte Pallone d’Oro punta a liberarsi gratis, con il Manchester City di Guardiola che è al momento in pole. Anche l’Inter, però, sogna l’impensabile e potrebbe entrare in corsa. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

