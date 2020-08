VIDEO CM.IT | Conte-Inter, Fusato: “Ecco perché ha vinto Zhang”

Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, Riccardo Fusato ha raccontato tutti i retroscena della permanenza di Conte all’Inter

Antonio Conte e l’Inter ancora insieme almeno per un’altra stagione. ‘Pace’ fatta tra l’allenatore e la dirigenza, che hanno deciso di proseguire il rapporto. Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, Riccardo Fusato, giornalista e opinionista di ‘7 Gold’ vicino all’ambiente nerazzurro, ha raccontato tutti i retroscena sull’incontro di oggi e la permanenza di Conte. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

