Calciomercato, Darwin Nunez vicino al Benfica: i dettagli

Darwin Nunez vicino al Benfica, ultime e dettagli sull’operazione di calciomercato per l’attaccante 21enne

Darwin Nunez si avvicina al campionato portoghese. Seguito anche da Napoli e Verona, come anticipato da Calciomercato.it per lui si è mosso il Benfica, che ha fatto un’offerta da 25 milioni di euro cash. L’entourage sta quindi definendo col club portoghese i dettagli dell’operazione. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Come conferma ‘Record’, l’approdo di Darwin Nunez al Benifca sarebbe molto vicino e rappresenterà l’operazione più cara di sempre del club. Classe 1999, l’uruguagio è reduce da un’ottima stagione disputata con la maglia dell’Almeria in Liga2, dove ha totalizzato 16 gol e 2 assist in 30 presenze. Nunez è quindi l’alternativa a Cavani individuata della società.

