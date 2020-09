Calciomercato Napoli, nuova offerta per Koulibaly

Calciomercato Napoli, resta in ballo il futuro di Koulibaly: in arrivo una ulteriore proposta del Manchester City per il difensore

Lavori in corso in casa Napoli per il calciomercato, con altri movimenti importanti prevedibili da qui a fine sessione. Tra i giocatori più ambiti tra gli azzurri rimane Kalidou Koulibaly, nonostante una stagione assolutamente non esaltante. Il Manchester City, stando a ‘SportMediaset’, sarebbe intenzionato ad accontentare le richieste di De Laurentiis e ad alzare la propria offerta, portandola intorno ai 75 milioni di euro. Intanto, come anticipato da Calciomercato.it, è saltato l’incontro previsto per oggi tra De Laurentiis e Ramadani.

