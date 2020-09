Piomba il PSG su Fabian Ruiz, altro campione a rischio addio per il calciomercato Napoli

Da tempo in trattativa per il rinnovo col Napoli, Fabian Ruiz continua a piacere alle migliori squadre europee. Gli azzurri, che già hanno perso Allan e trattatano le cessioni di Milik e Koulibaly, potrebbero quindi ricevere presto un’offerta per il giovane campione. Giungono infatti novità sull’interesse del PSG: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, PSG su Fabian Ruiz: le ultime

Come anticipato già da tempo da Calciomercato.it, Fabian Ruiz è sul taccuino di Barcellona e Real Madrid, che non hanno però affondato il colpo. Il centrocampista classe 1996, riporta il ‘Corriere dello Sport’, intriga anche Leonardo, dirigente del PSG, che ora bussa alla porta di De Laurentiis forte dei rapporti consolidati tra le parti. Intervistato dalla nostra redazione, Miguel Alfaro, agente di Fabian, ha chiarito di recente la sua posizione: “Non vogliamo essere precipitosi nelle decisioni da prendere. Il club conosce il nostro punto di vista e l’importante, in ogni caso, è che Fabian abbia un gran rendimento e che si impegni al massimo”.

