Calciomercato, ESCLUSIVO Marchione: “Napoli piazza giusta per Bartra”

Nunzio Marchione ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. Le sue dichiarazioni sul futuro di Marc Bartra e non solo

Il Napoli è alle prese con il futuro di Koulibaly. In vista di un possibile addio del centrale, gli azzurri potrebbero puntare su Marc Bartra, giocatore accostato ai campani in passato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nunzio Marchione, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, si è così espresso in merito a questo possibilità: “Vicente Fores, l’agente con cui collaboro ne ha parlato in passato con Giuntoli – ammette il procuratore – E’ uno che può portarti esperienza. E’ vero che il Napoli può essere una piazza giusta. Nelle ultime settimane non penso che si sia parlato col Napoli ma può essere un nome in caso di partenza di Koulibaly, anche se io non penso che alla fine ci sia una squadra pronta ad investire quelle cifre”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, da Sokratis alle cessioni di Allan e Koulibaly: De Laurentiis scatenato

Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Meret