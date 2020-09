Il portiere del Napoli potrebbe andare via: oltre a Inter e Roma, si fa sotto un’altra pretendente per l’ex Udinese

Alex Meret deve ancora conoscere il suo futuro. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ha aperto la possibilità di cedere il portiere ma in prestito secco e in una squadra di livello simile a quella del club partenopeo. Nei giorni scorsi si era parlato del possibile interesse della Roma, nel caso dovesse riuscire a cedere Pau Lopez. Datato l’interesse dell’Inter ma gli azzurri non hanno intenzione di concedere Meret a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, salvo offerte fuori mercato.

Ora, secondo quanto si legge su ‘gazzetta.it’, è emersa anche la pista Atalanta. Gli orobici sono alla ricerca di un estremo difensore, considerato che Gollini è fermo per infortunio e il suo ritorno in campo chiederà qualche settimana. Nessuna trattativa al momento, soltanto un sondaggio per verificare la fattibilità dell’operazione.