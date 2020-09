Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’attacco: ecco le due dichiarazioni

È il solito Aurelio De Laurentiis senza peli sulla lingua davanti ai giornalisti. Il presidente del Napoli ha parlato senza mezzi termini del campionato ormai alle porte: “È un campionato falsato, forse non per nostra volontà, anzi forse sì, perché la Lega Serie A dovrebbe dire ai signori di tutti i governi che non vogliamo essere comandati da nessuno, la UEFA dovrebbe essere il nostro segretariato. Stanno portando il calcio alla fine senza rendersene conto, il tifoso non pensa alle Nazionali, investe il proprio denaro per la propria squadra, non per gli Europei. La UEFA e la FIFA dovrebbero fare un passo indietro”.

dall’inviato Ciro Troise