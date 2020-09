Calciomercato Napoli, stallo con la Roma per il trasferimento di Milik: rispunta un’altra squadra in Serie A per il polacco

Situazione di stallo tra Roma e Napoli per l’operazione che coinvolge Milik e Under. Al momento non si sblocca il futuro dell’attaccante polacco, in scadenza di contratto il prossimo anno con gli azzurri e che cerca una sistemazione per non restare fermo nella stagione dell’Europeo. Ecco dunque che secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ il giocatore potrebbe riconsiderare l’interessamento della Fiorentina, declinato tempo fa. I viola vanno a caccia di un attaccante e seguono anche l’altro polacco Piatek, il Napoli potrebbe riaprire i discorsi per Castrovilli, ma in quel caso dovrebbero corrispondere ai gigliati un conguaglio economico. Ma uno scambio al momento appare un’eventualità ancora piuttosto lontana.

