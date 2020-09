Calciomercato Roma, no alla controproposta del Napoli per Milik

Calciomercato Roma, rimane complessa l’operazione con il Napoli per Milik: no giallorosso ad una controproposta azzurra

Resta in stallo la situazione tra Roma e Napoli per l’affare Milik, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Giallorossi e azzurri non hanno ancora trovato la quadratura per l’operazione che coinvolgerebbe anche Under. Al momento non si registrano passi in avanti, una controproposta dei partenopei è stata seccamente rigettata dai capitolini. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il Napoli avrebbe provato a inserire nella trattativa anche Veretout, accettando anche l’eventualità di corrispondere un conguaglio alla controparte, ricevendo una risposta negativa.

