Il Napoli lavora ad un tris di nomi in caso di cessione Koulibaly: per il senegalese è sfida tra Manchester City e Psg

C’è ancora da discutere, anche se la sensazione è chiara: il futuro di Kalidou Koulibaly sarà lontano da Napoli. Certificato nelle ultime ore l’ingresso del Psg nelle trattative, resta in netto vantaggio il Manchester City: si attende nelle prossime ore che l’agente del centrale senegalese, Fali Ramadani, faccia capire se il City è pronto ad un ultimo decisivo affondo. Nel contempo, gli uomini mercato del Napoli guardano al futuro. Come è noto ci sono i nomi di Marcos Senesi e di Sokratis Papastapoulos: secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, quella disegnata da Giuntoli è una terzina di nomi, un tris sul quale provare a fare riferimento in caso di uscita di Koulibaly.

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: tris di nomi per il post Koulibaly

Il terzo nome è quello di Jason Denayer, venticinquenne centrale del Lione, fresco semifinalista di Champions League. Il profilo di Denayer è ben noto alla dirigenza napoletana, visto che già due anni fa l’entourage del calciatore aveva provato a portarlo in Italia, proponendolo anche al club azzurro. Adesso, il tempo potrebbe presentare una seconda occasione: gli ottimi rapporti presenti tra il Napoli e l’entourage, l’agenzia Atticus Sports Management, hanno portato a nuovi contatti nelle ultime settimane che si sono, via via, intensificati.

Il calciatore ha già dato l’ok ad un trasferimento in azzurro, attratto dal progetto tecnico e soprattutto dal calore della piazza (il passato trascorso con le maglie di Celtic e Galatasaray aiutano). E poi, con un ambasciatore d’eccezione come il suo amico di Nazionale, Dries Mertens, il fascino di una vita all’ombra del Vesuvio può finire con il giocare un ruolo importante: nel ritiro della Nazionale più di una chiacchiera su Napoli e sul progetto tra i due c’è stata.