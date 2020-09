Napoli e Roma continuano a trattare per lo scambio Milik-Under, come anticipato da Calciomercato.it. Dzeko può così andare alla Juve

Continua la ricerca di un centravanti della Juventus. I bianconeri vogliono un nuovo attaccante, che possa sostituire Gonzalo Higuain e completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Come raccontato non c’è un solo tavolo apparecchiato: la Juventus è in attesa di novità dalla Spagna, con Suarez alle prese con l’esame di italiano per prendere il passaporto comunitario. Indispensabile visto che i bianconeri hanno già occupato gli slot di extra. L’accordo tra l’uruguaiano e la Juventus c’è già, serve liberarsi dal Barcellona.

Nello stesso tempo, la Juventus tiene calda l’opzione Dzeko. Roma e Napoli, come raccontato da Calciomercato.it, continuano a lavorare per trovare la giusta quadra per lo scambio Milik-Under, che libererebbe il bosniaco verso Torino. Notizia questa confermata da Sky Sport.

