Infortunio Zaniolo, ansia Roma: le ultime di CM.IT

C’è tanta preoccupazione in casa Roma per l’infortunio in Nazionale di Nicolò Zaniolo. Si teme l’interessamento del crociato. Le ultime novità

C’è apprensione per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il giovane calciatore della Roma è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco dello Johan Cruijff Arena. Una distorsione al ginocchio sinistro (quello recentemente operato è il destro), al termine del primo tempo di Olanda-Italia, che fa temere il peggio.

La Roma, l’agente e tutta la famiglia sono in continuo contatto con lo staff azzurro: il calciatore – come raccolto da Calciomercato.it – sta svolgendo gli esami. Le sensazioni non sono buone e la paura è che ci sia l’interessamento del legamento crociato.

Domani mattina, gli ulteriori esami, che svolgerà a Villa Stuart, faranno maggiore chiarezza, come ammesso dal Prof. Ferretti: “Distorsione del ginocchio importante – ammette ai microfoni di ‘Rai Sport’ – Il termine di paragone con l’altro ginocchio è difficile perché è un ginocchio operato. E’ una distorsione di una certa importanza ma aspettiamo domani. E’ ovvio che è molto preoccupato”.

Zaniolo ha lasciato lo Johan Cruijff Arena con una vistosa fasciatura al ginocchio ma camminava senza il supporto delle stampelle.