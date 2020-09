Ore caldissime sul fronte attaccanti: le ultime di CM.IT su Suarez e Dzeko per la Juventus e Milik-Roma

Sarà un’altra settimana piuttosto importante per quanto riguarda l’intrigo attaccanti che coinvolge Juventus, Roma e Napoli. Il club bianconero è in attesa di novità sul fronte Suarez: come raccontato da Calciomercato.it, il centravanti del Barcellona è ancora alle prese con l’esame di italiano per sbloccare il passaporto comunitario. Nessun problema invece tra la società ed il giocatore, che hanno già una bozza di accordo. Nedved in particolare starebbe spingendo e vorrebbe puntare su Suarez, al contrario di Pirlo. La prima scelta del tecnico esordiente, infatti, rimane Edin Dzeko. Nei piani del nuovo allenatore della Juve, il bosniaco è perfettamente compatibile con Cristiano Ronaldo e Dybala, oltre che duttile e piuttosto esperto. Ma non solo. Anche i giocatori dello spogliatoio bianconero vorrebbero accogliere l’attaccante giallorosso.

Calciomercato, affare Milik e Under: le ultime sull’asse Roma-Napoli

Tuttavia, tra il club bianconero ed il bosniaco c’è anche la moglie del giocatore, che come esternato anche sui social continua a preferire la permanenza nella capitale. Sul fronte Roma-Napoli per Milik e Under, invece, come anticipato nelle ultime ore non ci sono stati incontri nel weekend. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, oggi potrebbero esserci nuovi contatti tra i due club per capire se effettivamente ci sono i tempi e i modi per sbloccare l’affare. La Juventus, dal canto suo, osserva interessata.

