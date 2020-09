Non si sblocca la pratica per il passaporto di Luis Suarez: l’esame di italiano non è ancora stato prenotato. La Juventus continua a spingere per risolvere il caso

Andrea Pirlo aveva chiesto di chiudere la querelle attaccante entro un paio di giorni, ma a quanto pare dovrà attendere ancora per un po’. La Juventus continua a trattare su diversi tavoli e prevedere chi agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala nel suo 3-4-1-2, oggi, è complicatissimo.

Il preferito di tecnico e spogliatoio resta Edin Dzeko, che si adatterebbe perfettamente al ruolo, ma è ovvio che la pista Luis Suarez affascini tutto il mondo bianconero. L’accordo col Pistolero c’è da diversi giorni (due anni a 10 milioni netti, bonus compresi), ma l’affare, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non si è sbloccato.

L’accordo tra l’entourage dell’uruguaiano e il Barcellona per la buonuscita è una questione ancora irrisolta. Il giocatore vanta un altro anno a 15 milioni netti e un’opzione che prolungherebbe di un’altra stagione il vincolo disputando il 60% dei match. Si parla, quindi, di 30 milioni netti potenziali e l’attaccante ne vorrebbe circa la metà.

A tale problema si aggiunge il caos passaporto italiano, senza il quale la Vecchia Signora non potrà tesserarlo. Al momento l’esame di livello B1 che dovrà sostenere Suarez non è stato prenotato e non ci sono certezze sulla data in cui potrà svolgerlo. La Juve continuerà a lavorare per accorciare i tempi di un processo che, solitamente, richiede molto più di un mese, ma nel frattempo terrà aperte altre piste. E ieri da Barcellona, per quanto il club continui a spingere per l’addio, si è iniziato a parlare anche di una permanenza a sorpresa…

