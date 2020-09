Suarez resta una delle piste più calde per l’attacco della Juventus. Koeman però potrebbe trattenere il ‘Pistolero’ al Barcellona

Prosegue il casting della Juventus per il nuovo centravanti da consegnare ad Andrea Pirlo con la partenza di Higuain. Una delle piste più calde resta sicuramente quella che porta a Luis Suarez, che ha già raggiunto un accordo di massima con la società bianconera per un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione più commissioni. Dzeko resta a ruota, con la ‘Vecchia Signora’ che non perde di vista neanche Cavani e Morata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, in attacco sondaggi anche per Morata – Ultime CM.IT

Juventus, Koeman ci ripensa: Suarez può restare al Barcellona

Suarez, oltre alla questione legata al passaporto comunitario, deve trovare ancora l’intesa con il Barça per lo svincolo e la buonuscita da 25 milioni lordi. A queste difficoltà si aggiungerebbe la conferma dell’amico Messi in blaugrana, che potrebbe convincerlo a restare almeno un altro anno in Catalogna. Inoltre – scrive ‘AS’ – anche Koeman potrebbe dare il via libera per la permanenza del giocatore. Il ‘Pistolero’ piace al nuovo tecnico che gli avrebbe confermato la sua stima, spiegandogli come una possibile cessione dipendesse soprattutto da un rinnovamento della rosa per la prossima stagione. La telenovela Suarez può riservare ancora diversi colpi di scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Pogba di ritorno alla Juventus | Ecco quando!