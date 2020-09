Calciomercato Juventus, svolta da Barcellona | Lautaro sblocca Suarez!

Il Barcellona sembra essere intenzionato a dare l’assalto a Lautaro: l’approdo dell’attaccante dell’Inter in blaugrana sbloccherebbe Suarez per la Juventus

Il polverone alzato da Lionel Messi, dopo l’annuncio della sua permanenza, si sta piano piano abbassando, mettendo in mostra una squadra in difficoltà. Il Barcellona, però, vuole rialzarsi dalle proprie ceneri come una fenice e per farlo avrebbe un obiettivo specifico in mente. Secondo quanto rivelato da ‘Goal’, i catalani sarebbero intenzionati a puntare forte su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino arriva dalla miglior stagione della propria carriera: specialmente nella prima parte, ha messo in mostra qualità fuori dal comune con la maglia dell’Inter. Un exploit che ha colpito anche un grande club come il Barcellona e, dopo i tentativi intercorsi a partire dal mercato invernale, i blaugrana sembrano essersi convinti a dare l’assalto definitivo al ‘Toro’. Koeman preferirebbe nettamente l’argentino rispetto a Memphis Depay, soluzione paventata negli ultimi giorni nella penisola iberica.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Al momento, come riferito dalla Spagna, il Barcellona non sembra comunque intenzionato ad offrire più di 65 milioni per Lautaro. L’arrivo dell’attaccante nerazzurro, poi, potrebbe fornire un assist anche alla Juventus. Con l’aggiunta del ‘Toro’ nel reparto offensivo a disposizione di Koeman, l’uscita di Suarez sarebbe ancora più agevole. A quel punto verrebbe semplificata la vita agli uomini di mercato bianconeri, che dovrebbero risolvere solamente la questione legata al passaporto da comunitario. Insomma, il destino di Lautaro Martinez e quello del ‘Pistolero’ potrebbero essere legati da un filo blaugrana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Barcellona su de Vrij: piano di Koeman

Juventus, allarme rientrato per Ronaldo: “Felice di essere tornato”

Calciomercato Serie A, Reguilón si allontana | Offerto allo United