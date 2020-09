Calciomercato Serie A, Reguilón si allontana | Offerto allo United

Il futuro di Reguilón potrebbe essere lontano dalla Serie A, il Real Madrid lo offre al Manchester United: Napoli e Juventus rischiano di essere anticipate.

Una delle migliori rivelazioni della stagione passata è stata Sergio Reguilón: l’esterno classe ’96 ha brillato con la maglia del Siviglia, prima di rientrare al Real Madrid dal prestito agli andalusi. Nonostante le ottime qualità messe in mostra in Andalusia, Reguilón non rientra nei piani delle ‘Merengues’, che stanno cercando una soluzione per la prossima stagione. I campioni di Spagna, infatti, vorrebbero sfruttare la grande stagione dell’esterno per riuscire a venderlo in via definitiva. A monitorare la situazione ci sono anche club di Serie A, con Napoli e Juventus in prima linea e l’Inter alla finestra.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Real Madrid nelle ultime ore avrebbe offerto il cartellino di Sergio Reguilón al Manchester United. Anche i ‘Red Devils’ sono state fra le vittime dell’esterno spagnolo in Europa League e, adesso, starebbero valutando in maniera seria il suo profilo per rinforzare le fasce di Solskjaer. Una pessima notizia per i club italiani, che potrebbero veder sfumare lo spagnolo mentre sono presi da altre priorità. Oltre all’ipotesi inglese, resta vivo anche il pressing del Siviglia: Monchi avrebbe chiesto al Real di rinnovare il prestito di Reguilón.

