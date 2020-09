Calciomercato Juventus, c’è anche la pista Morata per l’attaccante da regalare a Pirlo: confermate le anticipazioni di Calciomercato.it

Anche Morata si iscrive alla corsa per un posto nell’attacco della Juventus. Calciomercato.it ha anticipato ieri i contatti della Juve per Morata, le conferme arrivano quest’oggi anche dal ‘Corriere dello Sport’. Trattativa non semplice quella con l’Atletico Madrid, i bianconeri sono intenzionati a proporre un prestito a lunga scadenza con obbligo di riscatto oppure uno scambio. Il nome che potrebbe funzionare sarebbe quello di Douglas Costa, l’operazione farebbe felici entrambe le dirigenze nell’ambito del fattore plusvalenze. Ma il tecnico dei Colchoneros Simeone preferirebbe che a partire fosse Diego Costa e non Morata.

