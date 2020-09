Calciomercato Juventus, indizio social per Suarez

Calciomercato Juventus, dai social network un indizio sulla trattativa per Suarez: spuntano i ‘like’ galeotti, ecco cosa è successo

Tra Dzeko e Suarez spunta Morata per l’attacco della Juventus, ma i bianconeri non mollano il ‘Pistolero’. I campioni d’Italia attendono l’evoluzione della situazione per quanto concerne l’attaccante del Barcellona. Trattativa difficile per Suarez, ma nulla può essere ancora escluso. L’attaccante si sta allenando al centro sportivo dei blaugrana e quest’oggi si è reso protagonista di un post su Instagram dove, nonostante la situazione particolare che sta vivendo (Koeman lo ha messo alla porta e gli ha chiesto di allenarsi a parte, come Vidal), ha ribadito la sua professionalità: “Non smetterò di godermi ciò che ho sempre desiderato”. Un post che ha generato un indizio social sulla volontà della Juventus di mettere a segno un colpo importante. Bonucci e Chiellini, infatti, hanno elargito un like alla foto dell’uruguaiano. A Torino c’è chi già aspetta Suarez, resterà un sogno oppure diventerà realtà?

