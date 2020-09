Calciomercato Juventus, i bianconeri trattano anche con Cavani, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it: il punto sul Matador

Il valzer delle punte in casa Juventus si arricchisce di protagonisti. Non soltanto Dzeko e Suarez nelle mire della dirigenza bianconera. La redazione di Calciomercato.it aveva anticipato i contatti della Juve con Edinson Cavani. Ulteriori conferme arrivano dalle colonne odierne di ‘Tuttosport’, dove si ribadisce che Paratici avrebbe sondato il terreno con il Matador. Non solo. Anche Pirlo avrebbe parlato con l’attaccante uruguaiano, che sarebbe allettato dalla prospettiva di trasferirsi in bianconero e avrebbe rilasciato importanti aperture in proposito. Se dovessero esserci difficoltà per gli altri candidati alla maglia numero 9, potrebbe davvero essere l’ex Napoli il grande colpo in attacco.

