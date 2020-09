Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino Ndombele per il colpo a centrocampo: possibile scambio con il Tottenham, si tratta

La rivoluzione in casa Juventus continua. Pirlo lavora al 3-4-1-2, la campagna acquisti in casa bianconera è in pieno fermento. Paratici ha messo nel mirino anche Morata per l’attacco, ma si lavora anche per il centrocampo dove agli arrivi di Arthur e McKennie potrebbero seguirne altri. Secondo ‘Todofichajes’, sono in corso le trattative con il Tottenham per Ndombele, già finito nel mirino dell’Inter. Per il centrocampista francese, potrebbe essere imbastito uno scambio, con la Juve che sul piatto è disposta a mettere tre diversi profili. Uno tra Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa potrebbe fare al caso di Josè Mourinho. Discorsi avviati tra i bianconeri e gli Spurs, pista da monitorare. Dopo gli addii di Matuidi e Pjanic e con Khedira a sua volta con le valigie, potrebbe essere Ndombele il terzo volto nuovo della mediana dei campioni d’Italia.

