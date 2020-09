Per il calciomercato Juventus c’è un altro campione verso la MLS, addio deciso per Khedira

Sami Khedira non rientra nel nuovo progetto della Juventus. L’esperto centrocampista, in scadenza di contratto a giugno 2021, fa parte degli addii previsti dalla dirigenza per ringiovanire il centrocampo, che ha già visto l’approdo di McKennie e Kulusevski nelle scorse settimane. Giungono quindi novità sulla volontà del giocatore tedesco e la sua possibile destinazione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Khedira: il tedesco ci prova

Calciomercato Juventus, addio Khedira: MLS alla finestra

Tra la Juventus e Khedira, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe in atto un braccio di ferro. I bianconeri spingerebbero per la rescissione del contratto, ma il giocatore vorrebbe restare almeno fino alla scadenza. La società non vorrebbe dunque arrivare alla rottura e spera che le sirene estere possano covincerlo a lasciare Torino. Khedira piace in Qatar, ma tra le destinazioni gradite figura anche la MLS, dove da poco si è accasato Matuidi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba ha deciso: arriva in saldo. E spunta l’sms a Pirlo

VIDEO CM.IT – Calciomercato, ESCLUSIVO: contatti tra la Juventus e Cavani

Calciomercato Juventus, Suarez punta il passaporto: c’è la data dell’esame!