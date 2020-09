Weston McKennie verrà presentato domani pomeriggio dalla Juventus in conferenza stampa all’Allianz Stadium

Weston McKennie è il secondo acquisto in ordine di tempo in questa sessione estiva della Juventus dopo Arthur. Il centrocampista statunitense è stato ufficializzato nei giorni corsi dal club bianconero, prelevato in prestito con diritto e obbligo di riscatto dallo Schalke 04. Il 22enne giocatore si è già messo a disposizione di Pirlo per iniziare la preparazione alla Continassa e domani pomeriggio alle 15.30 verrà presentato in conferenza stampa dai campioni d’Italia nella sala dell’Allianz Stadium.

McKennie ha firmato un contratto fino al 2024 con la Juve, che ha versato 4,5 milioni di euro nelle casse dello Schalke per il prestito oneroso. L’obbligo per il riscatto definitivo la prossima estate scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi per 18,5 milioni, oltre all’aggiunta di bonus per un totale non superiore a 7 milioni.

