Calciomercato Juventus, UFFICIALE McKennie: i dettagli

Weston McKennie è un ufficialmente della Juventus: il club bianconero ha annunciato l’arrivo del 22enne centrocampista americano

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.