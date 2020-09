Juventus, allarme rientrato per Ronaldo: “Felice di essere tornato”

Sospiro di sollievo per la Juventus e per Cristiano Ronaldo che dopo aver saltato la gara di ieri del Portogallo è tornato ad allenarsi. L’annuncio su Instagram

Sono stati giorni di leggera apprensione per Cristiano Ronaldo assente nella sfida di Nations League contro la Croazia per un’infezione al piede. Un intoppo che lo ha messo fuori causa per la prima sfida della sua Nazionale lusitana ma che dovrebbe essere ormai rientrato. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

A rincuorare i tifosi della Juventus ci ha pensato lo stesso CR7 con un post su Instagram in cui mostra il suo rientro in campo: “Felice di essere tornato”.

Visualizza questo post su Instagram Feliz por estar de volta! 🇵🇹💪🏼 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 6 Set 2020 alle ore 5:49 PDT



