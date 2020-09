Calciomercato Inter, Barcellona su de Vrij: piano di Koeman

Il Barcellona sembra essere intenzionato a tornare alla carica per de Vrij: Koeman vuole inserire anche Umtiti nell’operazione con l’Inter

Nonostante la scelta di Messi di proseguire, la rivoluzione in blaugrana prenderà sempre più forza in questa sessione di mercato. A capitanarla ci sarà Ronald Koeman, nuovo tecnico del club catalano. L’ex CT dell’Olanda vuole fare tabula rasa in difesa, per poi aprire un nuovo ciclo, e avrebbe scelto Stefan de Vrij come prossimo leader della retroguardia del Barcellona. Dalla Spagna rivelano anche che il tecnico olandese avrebbe un piano per mettere le mani sul centrale dell’Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, l’Inter valuterebbe de Vrij circa 50 milioni di euro ed il Barcellona sarebbe pronto ad offrire 20 milioni più il cartellino di Samuel Umtiti. Inoltre, i blaugrana faciliterebbero anche la buona riuscita della trattativa per Arturo Vidal. Un piano ben architettato dal club catalano, ma che dovrà essere vagliato dalla società meneghina. L’Inter, infatti, preferirebbe cedere Skriniar piuttosto che l’ex centrale della Lazio. De Vrij è diventato uno delle colonne portanti della struttura messa in piedi da Antonio Conte a Milano, il cui obiettivo nella prossima stagione è mettere dietro tutte le altre squadre italiane. I blaugrana, però, potrebbero fare un tentativo serio per de Vrij nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la Lazio non molla per Kumbulla

Juventus, allarme rientrato per Ronaldo: “Felice di essere tornato”

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: la mossa di Raiola