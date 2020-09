Calciomercato Inter, Vidal in arrivo | Spunta la data

L’acquisto di Vidal da parte dell’Inter sembra essere imminente: il cileno potrebbe arrivare a Milano già nel corso della settimana per le visite mediche.

Potrebbe esserci stata la svolta nella trattativa fra Arturo Vidal ed il Barcellona: secondo ‘SportMediaset’ il cileno potrebbe arrivare a Milano già nel corso di questa settimana per essere sottoposto alle visite mediche. Antonio Conte sembra essere davvero vicino ad accogliere Vidal in nerazzurro. L’ex Juventus si appresta a vivere una nuova avventura in Serie A con la maglia dell’Inter.

La distanza fra l’entourage di Vidal ed il Barcellona sembra essersi assottigliata, anche se un accordo ancora non ci sarebbe. Felicevich, agente del giocatore, sta trattando con i blaugrana per ottenere una buonuscita riguardo alle dieci mensilità ancora presenti sul contratto del cileno. Una volta risolte le questioni legate all’intesa con il Barcellona, che permetteranno al centrocampista di svincolarsi, l’Inter sarà pronta ad offrire un contratto al cileno. Per questo motivo, Vidal potrebbe arrivare a Milano già nel corso di questa settimana ed essere a disposizione di Conte il prima possibile: l’inizio della stagione, d’altronde, ormai è alle porte.

