Stadi, niente riapertura: doccia gelata dal Governo

Nel prossimo DPCM sarà prorogata la chiusu degli stadi fino al 30 settembre: la Serie A destinata ad iniziare senza riapertura

Fino al 30 settembre non ci sarà la riapertura degli stadi. E’ quanto contenuto nel DPCM in via di pubblicazione e che confermerà in pratica tutte le misure anti-covid attualmente in vigore. Le prime giornate della prossima Serie A, secondo quanto dovrebbe essere contenuto nel decreto in base alle anticipazioni pubblicate da ‘Repubblica’, saranno senza tifosi sugli spalti. Il provvedimento sarà valido fino alla fine del mese e prevede la proroga del divieto di pubblico per gli eventi sportivi. Niente riapertura quindi, niente capienza ridotta, almeno per l’inizio del campionato, sperando poi che la curva dei contagi si assesti e consenta un graduale ritorno del pubblico allo stadio.