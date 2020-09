Calciomercato Inter, la Lazio non molla per Kumbulla

Calciomercato Inter, i nerazzurri registrano il ritorno della Lazio che pensa ancora a Kumbulla dal Verona

L’Inter rimane in vantaggio nella corsa a Kumbulla, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, ma la Lazio non ha intenzione di arrendersi. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce di un nuovo tentativo da parte dei biancocelesti per il difensore, ci sarebbero stati altri contatti tra le parti anche se per adesso i capitolini non intenderebbero alzare la loro precedente offerta (16 milioni più Andrè Anderson).

